Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине на будущей неделе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

«Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.