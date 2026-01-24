  • Новость часаИсточник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    24 января 2026, 16:13 • Новости дня

    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине

    Анонсирован следующий раунд переговоров по Украине на будущей неделе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские чиновники анонсировали проведение новых переговоров по урегулированию ситуации, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби.

    Следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может пройти в Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида. Информацию о предстоящей встрече он получил от украинских чиновников.

    «Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе», – заявил Равид в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова покинула площадку переговоров по Украине и вернулась в отель в Абу-Даби.

    Второй день переговоров проходил в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения шли в одном из дворцов Абу-Даби в разных форматах.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    24 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    24 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью

    Панчевски обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Европе

    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе, указав на его отдаленность от ситуации и критику в адрес Европы.

    Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию у западных журналистов, сообщает РИА «Новости». Боян Панчевски, обозреватель издания Wall Street Journal, отметил, что президент Украины «теряет связь с реальностью». В частности, Панчевски написал в социальной сети X: «Зеленский теряет связь с реальностью. Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского задуматься о будущем поддержки со стороны Запада.

    МИД Италии обвинил Зеленского в отсутствии благодарности за оказанную помощь.

    Бывший премьер-министр Бельгии призвал отказаться от дальнейших выплат Украине.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 00:40 • Новости дня
    Пушилин предсказал России расширение к 2050 году

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, к 2050 году в состав России захотят войти некоторые государства, что приумножит и расширит масштаб государства.

    «Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это моё мнение», –  приводит его слова на форуме «Знание. Государство» агентство РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что «воинственные устремления» будут не при чём, так как к указанному моменту актуальными станут именно добровольные стремления стран присоединиться к России.

    Напомним, в Москве 23 января, накануне Дня госслужащего, прошел форум «Знание.Государство». Его участниками стали около двух тыс. представителей федеральных и региональных органов власти из более чем 50 субъектов России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре в Донецке наградили победителей премии «Гордость Донбасса».

    24 января 2026, 10:46 • Новости дня
    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине

    МИД: В переговорах по Украине главное не место проведения, а содержание

    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в возможных переговорах по Украине решающим станет не место встречи, а их содержание, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время вопрос так не стоит. Главное – не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», – подчеркнул дипломат.

    Так он ответил на просьбу назвать страны, готовые содействовать в организации контактов. По словам Полищука, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкориджа.

    Дипломат указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание AntiDiplomatico допустило презентацию спецпредставителем США Джеймсом Уиткоффом нового подхода Вашингтона к украинскому конфликту.

    Агентство Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Участвующие в переговорах по Украине стороны продолжат совещаться в Абу-Даби 24 января.

    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    24 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
    @ Константин Веремейчик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продюсер и режиссер Александр Олейников скончался внезапно ночью у себя дома на 61-м году жизни, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

    Режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни, передает ТАСС.

    По словам его близких, причиной смерти стал оторвавшийся тромб: «Саши не стало сегодня ночью. Светлая ему память».

    Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла дома – Олейников вышел покурить и внезапно скончался.

    Александр Олейников родился в Москве 21 октября 1965 года. После службы в армии в радиоразведке в 1985 году начал карьеру на телевидении, работая в Московской областной редакции Центрального телевидения. В дальнейшем вырос от администратора до режиссера, позднее работал на МТК, а также за рубежом, в том числе на немецком телевидении, где снимал концерты Дитера Болена.

    В 1993 году Олейников стал секретарём Союза кинематографистов и пришел на телеканал ТВ-6. Здесь он вел популярные передачи: «Моё кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка» и был заместителем директора канала. В 1994 году снял в Тунисе фильм о Ясире Арафате, а с 1995 по 1997 год занимал пост генерального продюсера ТВ-6.

    Позднее Олейников занимал руководящие должности на НТВ и телеканале «Россия», где курировал проекты «Доброе утро, Россия!» и «Вести+», а также создавал документальные фильмы и сериалы. С 2006 по 2012 год был генеральным продюсером ТВЦ, совмещал работу на телевидении с руководством собственной продюсерской компанией.

    За свою карьеру Олейников стал автором и продюсером десятков телепроектов, среди которых фильмы «Любовь-морковь», сериалы «Граф Крестовский», «Лиговка», «Военная разведка: Западный фронт». Александр Олейников был членом Академии российского телевидения с 2001 года и одним из организаторов Недели российского кино в Париже в 2005 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Олейников принимал участие в похоронах режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза и назвал его ключевой фигурой своего поколения, подчеркнув, его значительное влияние на индустрию.

    Ранее известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

    24 января 2026, 07:08 • Новости дня
    AntiDiplomatico допустил презентацию Уиткоффом нового подхода США к Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры вступают в фазу, которую Москва считает решающей для разъяснения позиции Вашингтона по возможному пути урегулирования украинского конфликта, поэтому источники AntiDiplomatico допускают, что спецпредставитель Уиткофф раскрыл некий прорывной подход к решению вопроса.

    «По словам источников в Совете Федерации, Россия ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проиллюстрирует эволюцию подхода США и представит последние разработки мирного плана, составленного США вместе с представителями киевского режима и западными союзниками», говорится в материале портала AntiDiplomatico.

    Там уточняется, что российские аналитики говорят о «решающем» дипломатическом этапе, отмеченного прежде всего разногласиями по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины.

    «На повестке более широкие темы: президент России Путин объявил о намерении обсудить с Уиткоффом участие России в «Совете мира» в Газе, включая возможное назначение замороженных российских активов на миллиарды долларов», –  говорится в материале.

    Российско-американский диалог, хотя и хрупкий, теперь движется на нескольких геополитических уровнях, подчеркивается в статье.

    Напомним, 23 января в Абу-Даби состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби представят исключительно военные.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования. Также стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби. Кремль заявил о продвижении работы по урегулированию украинского вопроса.

    24 января 2026, 03:25 • Новости дня
    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт
    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В холодную погоду, особенно при резком похолодании, возрастает риск образования тромбов, провоцирующих инфаркт или инсульт, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.

    «На холоде организм теряет влагу не только через пот, но и через дыхание, вы видите это как пар. Кроме того, чувство жажды зимой притуплено. Это приводит к легкому обезвоживанию и увеличению вязкости крови, кровь становится гуще. Повышается риск образования тромбов, которые могут заблокировать коронарную артерию, вызвав инфаркт, или мозговую, вызвав инсульт», – объяснила Хачирова ТАСС.

    По её словам, холод вызывает спазмы не только кожных сосудов, но и коронарных артерий, питающих сердце. Резкое сужение такой артерии, к тому же когда она  уже поражена атеросклеротической бляшкой, остро ограничивает приток крови к участку сердечной мышцы, вызывая ишемию и некроз (инфаркт).

    Так же на морозе организм выбрасывает стрессовые гормоны адреналин и кортизол, которые учащают пульс, повышают артериальное давление и увеличивают свертываемость крови, усугубляя риски», добавила эксперт.

    Доктор подчеркнула, что физическая активность на холодном воздухе значительно повышает риск инфаркта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог Ефремкин назвал основные признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза. Врач Кашапов рассказал, что следует есть для профилактики инсульта. Мясников осудил поведение «антистатиночников» в новогодние праздники.


    24 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как бесплатные VPN-сервисы выдают данные пользователей
    Эксперт рассказал, как бесплатные VPN-сервисы выдают данные пользователей
    @ Danish Showkat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бесплатные сервисы VPN могут отслеживать действия пользователей и собирать о них данные, которые затем могут продавать злоумышленникам, рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

    «При неразумном и невдумчивом использовании VPN-сервисы могут представлять угрозу и подвергать пользователя риску мошеннических действий с ним. <...> Находясь вне юрисдикции нашей страны, такие сервисы не соблюдают закон о защите персональных данных, и, следовательно, могут безнаказанно «сливать» информацию злоумышленникам», – сообщил он РИА «Новости».

    При корректной организации работы через этот сервис данные пользователя должны быть зашифрованы и недоступны.

    При включённом VPN не рекомендуется заходить в интернет-банки и совершать платежи, так как трафик может быть перехвачен мошенниками, которые будут использовать эти данные в своих интересах. К примеру, так можно осуществить кражу паролей и платежной информации, если перехватить нажатие клавиш и скриншотов экрана.

    «Так что совет простой: собираясь расплачиваться в интернете, отключайте VPN-сервис», – порекомендовал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Шейкин предупреждал о том, что сканы паспорта в Сети могут попасть мошенникам. В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов. Швейцария заявила о планах позвать Россию на конференцию по кибербезопасности.

    24 января 2026, 13:32 • Новости дня
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    Источник: В Абу-Даби обсуждают несколько документов по миру на Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон, отмечают информагентства.

    В Абу-Даби одновременно рассматриваются несколько различных документов, касающихся мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации агентства, переговорные группы активно работают над содержанием этих предложений.

    Источник отметил в ответ на вопрос корреспондента: «Их несколько», имея в виду, что на столе переговоров лежит не один проект документа.

    Кроме того, обсуждаются не только территориальные вопросы, но и вопросы гарантий, а также другие важные аспекты возможного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Источник ТАСС отметил, что делегация США на переговорах в Абу-Даби демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


