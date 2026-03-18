ФСБ: Подросток собирался взорвать себя в храме Уфы на Пасху
Завербованный украинскими спецслужбами юноша готовил атаку на мирных жителей Уфы, его кураторы с Украины снабдили его инструкциями по сборке взрывного устройства для самоподрыва в храме, сообщили в ФСБ.
Кураторы дали ему инструкции по изготовлению «пояса смертника» и склонили к совершению преступления во время религиозного праздника – Пасхи, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Вербовщик с Украины получил от несовершеннолетнего видео с клятвой на верность, он поставил ему задачу по поиску и доразведке православных храмов либо еврейских общин в Уфе.
Следственный комитет предъявил фигуранту обвинение в подготовке теракта. Установлено, что житель Уфы был завербован в Telegram представителем международной террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини.
Перед получением заданий он отправил видео с присягой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о предотвращении планируемой подростком диверсии в православной церкви Уфы. Сотрудники ФСБ арестовали в Тамбовской области иностранца за призывы к террористической деятельности через мессенджер.