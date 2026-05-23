Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике украинских бригад в районах Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области.

В Харьковской области также поражены позиции механизированной и территориальной обороны ВСУ у Рубежного и Избицкого, потери противника – до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав силы ВСУ в районах Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, противник потерял более 230 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, включая американскую «Bradley», 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Южной» группировки улучшили положение на переднем крае и нанесли удары по нескольким бригадам ВСУ в районах Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка. Всего потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Центр» продвинулся и занял новые рубежи в районах Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Украинские вооруженные формирования лишились свыше 290 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

Далее, как отмечает Минобороны, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся поражение ряду бригад ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинской стороны превысили 280 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

«Днепр» поразил формирования ВСУ в Орехове и Григоровке Запорожской области, ликвидировав до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские войска также нанесли удары по объектам военной промышленности Украины, энергетическим объектам, связанным с интересами ВСУ, а также по местам сборки и хранения дальнобойных беспилотников и скоплениям иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 151 504 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 724 боевые машины РСЗО, 35 058 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 62 334 единицы специальной военной автотехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

За день до этого бойцы группировки «Север» установили контроль над селом Шестеровка в Харьковской области.

Двадцатого мая российские войска уничтожили на разных направлениях свыше 990 военнослужащих противника.