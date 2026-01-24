Минобороны сообщило о девяти сбитых БПЛА за 12 часов

Минобороны сообщило о ликвидации девяти БПЛА ВСУ над двумя областями России

Tекст: Мария Иванова

За последние 12 часов силы противовоздушной обороны России сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает Минобороны России. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

В период с 8.00 до 20.00 по московскому времени были уничтожены пять беспилотников над территорией Белгородской области и четыре над Курской областью. Минобороны уточняет, что все аппараты были перехвачены дежурными средствами ПВО.

О пострадавших или разрушениях в результате падения сбитых дронов не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинский дрон атаковал медицинский автомобиль в Херсонской области, в результате чего погибла бригада скорой помощи. Позднее ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

Министерство обороны России заявило о ликвидации за прошлую ночь 75 дронов над российскими регионами.