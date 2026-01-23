  • Новость часаВ ОАЭ начались переговоры России, США и Украины
    Обвинения против «агента ГРУ» показывают упадок контрразведки Германии
    Толстой заявил о необходимости поэтапной отмены ЕГЭ в России
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Вассерман: Методика преподавания иностранных языков в школах неэффективна
    Путин увидел возможность прорыва России в гибридной микроэлектронике
    Путин заявил о будущем превосходстве генетики над атомной бомбой
    Путин заявил о планах осваивать Арктику даже при глобальном похолодании
    Эксперты назвали главный вопрос переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Американист объяснил роль Грюнбаума в делегации США на переговорах в Кремле
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    23 января 2026, 18:58 • Видео

    Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

    Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    Corriere della Sera: Киеву предложат отказаться от территорий за 800 млрд долларов
    Большинство поляков недовольно Туском
    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента
    Бизнесмен потребовал обязать Киркорова снести постройки у Москвы-реки
    Экс-басист Scorpions Буххольц умер от рака

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

