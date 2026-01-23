Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

Игорь Караулов
Почему Запад лишился объединяющих ценностей
Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.
Денис Миролюбов
США никогда не нападут на Гренландию
История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.
Дмитрий Губин
Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.