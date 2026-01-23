Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности Перейти в раздел

Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности Перейти в раздел

Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности Перейти в раздел

Датские либералы обожгутся на российском посольстве Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности Перейти в раздел

Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности Перейти в раздел

Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

Болгары получили шанс завязать с русофобией Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

Люди бегут из Киева С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели. Перейти в раздел

Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать? Перейти в раздел