История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.6 комментариев
В Дагестане началось строительство домов для пострадавших от прорыва дамбы
В Дербентском районе стартовали масштабные работы по возведению коттеджей для семей, лишившихся имущества из-за разрушения гидротехнического сооружения в поселке Мамедкала, сообщил на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
«Основной ущерб там, где утрачено большинство поврежденных домов, – это Дербентский район, Мамедкала. Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли – десять соток – и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы», – сообщил руководитель республики, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, граждане имеют право отказаться от проживания в новом поселке. В таком случае им выплатят денежную компенсацию за утраченную недвижимость из расчета 81 тыс. рублей за каждый квадратный метр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля вода из-за прорывов дамбы Геджухского водохранилища подтопила десятки домов в Дербентском районе.
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