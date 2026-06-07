В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов после весенних паводков

Tекст: Дарья Григоренко

Щукин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о ходе восстановления образовательных учреждений. По его словам, весенние паводки повредили 130 школ и детсадов, еще семь зданий оказались полностью разрушенными, передает РИА «Новости».

«Особое внимание руководство республики уделяет детям. Именно поэтому одна из наших приоритетных задач – сделать все возможное, чтобы восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием», – заявил Щукин. Он уточнил, что один детский сад и шесть школ признаны непригодными, и на их месте возведут быстровозводимые конструкции.

Руководитель региона подчеркнул, что новые здания необходимо построить к 1 сентября для бесперебойного учебного процесса. Щукин отметил, что возведение объектов в такие сжатые сроки беспрецедентно для республики и является проверкой для управленческой команды. Процесс восстановления находится под личным контролем президента России Владимира Путина.

Денежные средства от правительства РФ поступят в республику уже на предстоящей неделе. Задача властей заключается не только в закупке материалов, но и в строгом контроле за строительством и оснащением образовательных объектов, резюмировал врио главы Дагестана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Новый руководитель региона назвал ликвидацию последствий недавнего наводнения главной задачей властей.

Весенние паводки в республике повредили более 8 тыс. жилых домов.