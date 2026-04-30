Паводки в Дагестане разрушили более 8 тыс. домов и погубили 1 тыс. голов скота

Тимур Шайдуллин

Порядка восьми тысяч домов были повреждены в Дагестане в результате паводков, сообщил глава республики Сергей Меликов на совещании. По его словам, обследовано около 2 тыс. объектов, среди которых есть полностью разрушенные дома, не подлежащие восстановлению и не имеющие всех необходимых документов.

Меликов подчеркнул, что по поручению президента сейчас проводится оценка ущерба и разрабатываются меры для компенсационных выплат пострадавшим, передает ТАСС.

Он также отметил, что в результате стихии погибло более тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Глава региона поблагодарил Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства за оперативные меры, благодаря которым эпидемиологическая ситуация остается под контролем. МЧС, профильные службы и волонтеры продолжают санитарную обработку пострадавших территорий, социальных объектов и жилых домов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на том же совещании заявил о необходимости ускорить работу комиссий по оценке ущерба в регионах, пострадавших от паводков, однако призвал не допускать снижения качества работы.

Ранее Мишустин заявил, что паводки показали важность контроля состояния инфраструктуры. До этого президент России Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость оказания юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков. Российский лидер также призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 апреля паводок отступил от жилых домов в Дагестане и Чечне.