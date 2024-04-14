В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

В Ингушетии задержали мужчину, который застрелил сидевшего в машине подростка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ночью 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний пьяный мужчина поругался с 58-летним односельчанином и выстрелил в автомобиль Volkswagen, принадлежащий его оппоненту из охотничьего карабина «Сайга», передает РИА «Новости».

Там добавили, что находившийся в салоне машины племянник 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице.

В МВД добавили, что стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которое произошло в 2018 году в Каспийске.