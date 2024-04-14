  • Новость часаВ Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

    52 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    14 апреля 2024, 10:33 • Новости дня

    В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

    В Ингушетии задержали мужчину, который застрелил сидевшего в машине подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД.

    Как говорится в сообщении, ночью 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний пьяный мужчина поругался с 58-летним односельчанином и выстрелил в автомобиль Volkswagen, принадлежащий его оппоненту из охотничьего карабина «Сайга», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что находившийся в салоне машины племянник 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице.

    В МВД добавили, что стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

    Ранее был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которое произошло в 2018 году в Каспийске.

    13 апреля 2024, 17:01 • Новости дня
    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    7NEWS: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

    СМИ: Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Говорящий на русском языке мужчина единственный решился дать отпор в ходе нападения на торговый центр в городе Сидней в Австралии, сообщили очевидцы телеканалу 7NEWS.

    Сотрудники ТЦ Westfield Bondi Junction, где произошло нападение, рассказали, как вооруженный нападавший спускался и поднимался по эскалатору, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 7NEWS.

    Один из посетителей взял в руки столбик от ограждения и крикнул на подозреваемого на русском языке «Не подходи!». Этот человек пытался не допустить, чтобы нападавший смог пройти дальше. Телеканал называет его россиянином.


    В Сети уже прозвали мужчину Bollard Man (человек со столбиком), комментаторы отметили его храбрость.

    Между тем российское посольство в Австралии и генконсульство в Сиднее сообщили ТАСС, что не имеют данных о том, что в числе пострадавших при атаке есть россияне.

    В генконсульстве отметили, что сотрудников представительства также не было в ТЦ на момент нападения. Здание генконсульства расположено рядом с этим торговым центром.

    Напомним, жертвами нападения неизвестного с ножом на посетителей в пригороде Сиднея стали несколько человек. Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщал, что нападение могло быть актом терроризма.

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    13 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    Минобороны: Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

    Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.

    Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.

    Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.

    «Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.

    Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.

    Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.

    Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.

    В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.

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    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    13 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем

    Американский полковник назвал признак скорого окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия ежедневно теряет больше и больше военнослужащих, это указывает на скорое завершение конфликта на украинской территории, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».

    ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.

    «Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.

    Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.

    «[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.

    Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.

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    14 апреля 2024, 03:10 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал важные военные цели армии Израиля на «оккупированных территориях», «успешно взял их на прицел и уничтожил», заявил КСИР.

    Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

    Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

    Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    13 апреля 2024, 18:04 • Новости дня
    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео

    Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»

    Обстрел подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас» попал на видео
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе по украинским подразделениям российские штурмовики на Су-25 использовали ракеты С-13 «Тулумбас», такое видео опубликовали в Минобороны России.

    Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.

    В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.

    Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.

    После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.

    В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».

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    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»

    Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец

    Во Франции заявили о крахе «Украины Зеленского»
    @ Quentin De Groeve/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Для Украины Владимира Зеленского все кончено, он находится в тяжелом положении, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает  РИА «Новости».

    Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.

    Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.

    Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.

    Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.

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    14 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой

    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Максим Галкин, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.

    Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».

    Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

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    13 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинец пожаловался на тяготы жизни в Канаде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беженец в Канаде заявил, что ему понадобится просить милостыню, чтобы выжить, все, что он зарабатывает, он тратит на проживание.

    Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».

    Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.

    «Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.

    В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.

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    13 апреля 2024, 17:37 • Новости дня
    Президент Грузии названа «соучастником преступления против государства»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Соучастником преступления против государства» назвал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили президента Грузии Саломе Зурабишвили за решение помиловать осужденного на девять лет оппозиционера Лазаре Георгиадиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль молотова» в полицейских, в результате чего постадало двое стражей порядка.

    «Этим помилованием президент бросила «коктейль Молотова» в полицейских, таким образом президент совершила антигосударственное деяние и войдет в историю как соучастница», – заявил он в субботу.

    По его словам, «экстремист признал факт нападения на полицию, а его решила помиловать президент».

    «Эта женщина совершенно забыла о законах, о конституции. Она не уважает страну и народ, она предала избирателей. Это стыдно!», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    Ранее личный фотограф президента Грузии Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как Саломе Зурабишвили объявила, что помилует Георгиадиса.

    «Решение президента (помиловать радикала) является оскорблением всех, кто служит государству», – заявил Георгий Абдаладзе.

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    13 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    В США назвали дату нападения Ирана на Израиль

    Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль 14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона полагает, что Тегеран может начать атаку израильской территории утром 14 апреля, сообщил неназванный источник в американской администрации телеканалу Al Jazeera.

    Вероятность атаки «высокая», считают США, заявил собеседник Al Jazeera, передает ТАСС.

    «Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, – сказал чиновник. – Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье».

    Ранее в израильских школах на ближайшее время отменили занятия из-за опасений нападения Ирана. Между тем Пентагон пообещал Израилю полную поддержку со своей стороны в случае атаки Ирана.

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    13 апреля 2024, 14:05 • Новости дня
    Финляндия решила закрыть морские пункты на границе с Россией
    Финляндия решила закрыть морские пункты на границе с Россией
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Финляндия намерена объявить о введение дополнительных ограничений на границе с Россией и закрытии морских пунктов пропуска, сообщает Федеральная таможенная служба России.

    Новые ограничения начнут действовать с 15 апреля. Движение будет закрыто по Сайменскому каналу через Нуйямаа, а также морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, сообщили в Telegram-каналеведомства.

    Ранее Финляндия закрыла КПП на границе с Россией до дальнейшего уведомления.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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