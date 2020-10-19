Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка задержан в Дагестане

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которое произошло в 2018 году в Каспийске, сообщили в МВД по Дагестану.

По «подозрению в совершении убийства и изнасилования Калимат Омаровой» задержали «36-летнего жителя селения Леваши». В следственном управлении СК по Дагестану сообщили, что мужчина «под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном». Он «дал признательные показания с проверкой на месте происшествия».

В конце июля 2018 года восьмилетняя девочка вышла из дома в Каспийске и не вернулась. При себе у ребенка была незначительная сумма денег. Ее тело нашли в сентябре в сточной канаве возле дома. Было открыто уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», передает ТАСС.