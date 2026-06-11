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Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару
Роспотребнадзор рекомендовал сокращать часы работы при повышении температуры
При отсутствии кондиционеров и повышении температуры воздуха сотрудникам компаний следует уменьшать продолжительность смены на срок до четырех часов, сообщили в Роспотребнадзоре.
Оптимальная температура в рабочих помещениях должна составлять 24-25 градусов. «В офисе при наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на один час при достижении в помещении 28,5 градуса, на два часа при повышении до 29 градусов и на четыре часа, если температура достигла 30,5 градуса», – отмечается в заявлении, передает РИА «Новости».
Труд на улице при 32,5 градуса и выше требует мер предосторожности. Непрерывная деятельность может длиться лишь 15-20 минут, затем требуется отдых от десяти до 12 минут. Общая термическая нагрузка за смену ограничена четырьмя-пятью часами в спецодежде и полутора-двумя часами без нее.
Подобную активность лучше переносить на утренние или вечерние часы. К тяжелому труду в зной желательно привлекать людей в возрасте от 25 до 40 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал повышение температуры в Московском регионе до 33 градусов тепла.
В прошлом году Роспотребнадзор уже советовал работодателям уменьшать продолжительность смен из-за жаркой погоды.
Ранее Государственная дума отклонила законопроект об обязательном сокращении рабочего дня при высоких температурах.