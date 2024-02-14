В Госдуме отклонили законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Tекст: Дарья Григоренко

Законопроектом предлагалось дополнить Трудовой кодекс России нормой, согласно которой работодатель обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса на один час, при температуре от +28,6 до +29 градусов – на два часа, а при температуре от +29,1 градуса и выше – на четыре часа, передает ТАСС.

Правительство России сочло избыточной данную инициативу. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в настоящее время вопрос организации рабочего процесса в условиях повышенной температуры воздуха урегулирован в достаточной степени. Так, работодатель обязан обеспечивать работникам безопасность и условия, которые соответствуют государственным нормам охраны труда, подчеркивает кабмин.

Кроме того, работник может отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований охраны труда. Правительство также обращает внимание, что предельно допустимые уровни физических факторов, в том числе температуры воздуха, в настоящее время установлены санитарными правилами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед праздниками.