За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.0 комментариев
В Госдуме отклонили законопроект о сокращении рабочего дня в жару
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект вице-спикера от фракции ЛДПР Бориса Чернышова о сокращении длительности рабочего дня при повышенной температуре воздуха.
Законопроектом предлагалось дополнить Трудовой кодекс России нормой, согласно которой работодатель обязан сократить рабочий день или смену при температуре воздуха +28,5 градуса на один час, при температуре от +28,6 до +29 градусов – на два часа, а при температуре от +29,1 градуса и выше – на четыре часа, передает ТАСС.
Правительство России сочло избыточной данную инициативу. В официальном отзыве кабмина отмечается, что в настоящее время вопрос организации рабочего процесса в условиях повышенной температуры воздуха урегулирован в достаточной степени. Так, работодатель обязан обеспечивать работникам безопасность и условия, которые соответствуют государственным нормам охраны труда, подчеркивает кабмин.
Кроме того, работник может отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований охраны труда. Правительство также обращает внимание, что предельно допустимые уровни физических факторов, в том числе температуры воздуха, в настоящее время установлены санитарными правилами.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед праздниками.