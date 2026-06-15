Лантратова обвинила Запад в соучастии в преступлениях Киева против россиян

Tекст: Антон Антонов

Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе и председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, передает ТАСС.

Также письма получили специальный представитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассис.

«Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», – говорится в обращении.

Омбудсмен подчеркивает, что западные правительства, поставляющие вооружение киевскому режиму, становятся, по ее оценке, соучастниками преступлений против мирных граждан в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска наносили целенаправленные удары беспилотниками по зданию колледжа в Старобельске с находившимися там детьми.

Лантратова заявила об отсутствии реакции от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на ее обращения по удару ВСУ по Старобельску.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате атаки дронов на колледж в Старобельске и призвало к оперативному независимому расследованию удара.