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Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
Лантратова обвинила Запад в соучастии в преступлениях Киева против россиян
В ООН должны отреагировать на продолжающиеся поставки западного оружия на Украину, которые приводят к росту числа жертв среди гражданского населения, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе и председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, передает ТАСС.
Также письма получили специальный представитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассис.
«Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», – говорится в обращении.
Омбудсмен подчеркивает, что западные правительства, поставляющие вооружение киевскому режиму, становятся, по ее оценке, соучастниками преступлений против мирных граждан в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска наносили целенаправленные удары беспилотниками по зданию колледжа в Старобельске с находившимися там детьми.
Лантратова заявила об отсутствии реакции от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на ее обращения по удару ВСУ по Старобельску.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате атаки дронов на колледж в Старобельске и призвало к оперативному независимому расследованию удара.