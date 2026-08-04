Масштабные лесные пожары заставили более 65 тыс. американцев бросить дома

Из-за пожаров в штате Вашингтон эвакуировали более 65 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Более 65 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в штате Вашингтон из-за масштабных лесных пожаров, передает ТАСС. Огонь стремительно распространяется, уничтожая все на своем пути.

По данным канала CNN, стихия уже уничтожила свыше 700 построек в округе Спокан. Площадь возгорания превысила три тысячи гектаров. Локализовать пламя пожарным пока не удается.

Информации о погибших и пострадавших в результате разгула стихии на данный момент не поступало. Губернатор штата Боб Фергюсон сообщил, что власти пытаются установить связь с 14 местными жителями, которые ранее просили о помощи, но затем перестали отвечать на звонки. При этом он подчеркнул, что эти люди пока не числятся пропавшими без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее лесной пожар на границе штатов Орегон и Айдахо привел к закрытию крупной автомагистрали.

В середине июня крушение военного самолета в Вашингтоне спровоцировало возгорание лесного массива.

В прошлом году стихийное бедствие в округе Лос-Анджелес уничтожило более 12 тыс/ строений.