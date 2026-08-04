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Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав
Использование чистых медицинских справок для переоформления водительских удостоверений признано незаконным по решению Верховного суда России.
Поводом для разбирательства стало дело бывшей начальницы отдела ГИБДД по Волгоградской области Елены Потаповой. В августе 2022 года она получила в частной клинике незаполненный бланк медицинского заключения для замены прав в связи со сменой фамилии, передает ТАСС.
Затем неустановленное лицо внесло в документ записи об отсутствии у сотрудницы МВД противопоказаний от нарколога и психиатра, а также проставило печати и подписи. При этом фактический осмотр Потапова не проходила. В тот же день она получила новое водительское удостоверение в Госавтоинспекции.
«В соответствии с приговором Дзержинского районного суда города Волгограда от 7 июня 2024 года Потапова Е. В., ранее не судимая, осуждена по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей) на три месяца ограничения свободы», – говорится в материалах дела.
Защита пыталась обжаловать приговор, утверждая, что у осужденной не было преступного умысла, а ее действия не представляли общественной опасности, так как она регулярно проходила ведомственные медосмотры.
Однако Верховный суд отклонил жалобу, установив, что бывшая сотрудница полиции действовала умышленно и полностью осознавала характер своих действий.
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