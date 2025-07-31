Эксперт рассказал о цифровом формате медсправки водителей с 1 августа

Tекст: Ирма Каплан

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», – рассказал Шкуматов РИА «Новости».

По его словам, переход справки в электронный вид – позитивное изменение, так как в регионах существует теневой рынок поддельных медсправок, которые были востребованы в том числе потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность.

«Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», – отметил Шкуматов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщения о якобы введенном сроке в 10 дней для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Кроме того, с 18 июля в стране вступили в силу

новые санкции за нарушения ПДД, которые отличаются более высокими суммами взыскания за игнорирование требований инспекторов и неправильную перевозку грузов.

До этого, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.