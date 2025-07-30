На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
В МВД опровергли слухи о сроке уведомления ГИБДД по смене регистрации
Сообщения о якобы введенном сроке в 10 дней для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Исчерпывающий перечень подобных обязанностей установлен Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По этому закону, срок в 10 дней распространяется на постановку транспортного средства на учет только в ряде случаев, например, после приобретения автомобиля или его изготовления для собственных нужд.
При этом, согласно статье 11 закона, место жительства владельца относится к регистрационным данным транспортного средства. Однако обязательного срока в 10 дней для внесения изменений в эти данные законодательством не предусмотрено.
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