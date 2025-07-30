В МВД опровергли слухи о сроке уведомления ГИБДД по смене регистрации

Tекст: Алексей Дегтярев

Исчерпывающий перечень подобных обязанностей установлен Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

По этому закону, срок в 10 дней распространяется на постановку транспортного средства на учет только в ряде случаев, например, после приобретения автомобиля или его изготовления для собственных нужд.

При этом, согласно статье 11 закона, место жительства владельца относится к регистрационным данным транспортного средства. Однако обязательного срока в 10 дней для внесения изменений в эти данные законодательством не предусмотрено.

Ранее в МВД опровергли подготовку запрета на праворульные автомобили в России.