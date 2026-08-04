При атаке дронов в подмосковном Чехове пострадали десять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата в промзоне Новоселок в Чехове достигло десяти человек, указал губернатор в Max.

Шестерых раненых госпитализировали в Чеховскую больницу, еще двоих направили в медицинские учреждения Серпухова и Подольска. Двое пострадавших после осмотра медиками от госпитализации отказались. Семь пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом.

«Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – подчеркнул Воробьев.

У пациентов диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, при массированной атаке дронов на Московскую область погибли пять человек. В промзоне села Новоселки городского округа Чехов произошло возгорание склада, административного здания и электроподстанции.

В середине июля в результате ночного налета украинских беспилотников на регион пострадали 10 граждан.