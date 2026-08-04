Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
При атаке дронов в подмосковном Чехове пострадали десять человек
В результате удара беспилотника по промышленной зоне Новоселки в Московской области ранения различной степени тяжести получили десять человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата в промзоне Новоселок в Чехове достигло десяти человек, указал губернатор в Max.
Шестерых раненых госпитализировали в Чеховскую больницу, еще двоих направили в медицинские учреждения Серпухова и Подольска. Двое пострадавших после осмотра медиками от госпитализации отказались. Семь пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом.
«Состояние каждого пострадавшего находится на постоянном контроле медиков. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – подчеркнул Воробьев.
У пациентов диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, при массированной атаке дронов на Московскую область погибли пять человек. В промзоне села Новоселки городского округа Чехов произошло возгорание склада, административного здания и электроподстанции.
В середине июля в результате ночного налета украинских беспилотников на регион пострадали 10 граждан.