Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
УВКПЧ ООН подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке ВСУ по Старобельску
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) официально зафиксировали факт гибели 21 гражданского лица в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске.
Управление Верховного комиссара всемирной организации по правам человека подтвердило информацию о жертвах обстрела колледжа, передает РИА «Новости».
Официальный представитель ведомства Шабия Манту ответила на соответствующий запрос журналистов.
«Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель», – сообщила Манту.
После трагедии Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с официальным заявлением. Он призвал провести оперативное и независимое расследование ударов украинских вооруженных сил по мирному городу.
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.
Президент России Владимир Путин назвал ночной удар украинских беспилотников по спящим подросткам террористическим актом.
Путин потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску.