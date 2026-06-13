В ДТП с маршруткой в Подмосковье один человек погиб и 12 пострадали

В аварии с маршруткой в Одинцово один человек погиб и 12 получили травмы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово в Московской области. По данным ГУ МВД по Московской области, авария случилась в субботу в 14:30 на втором километре Луцинского шоссе.

В результате ДТП один человек погиб. Еще 12 человек получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сейчас сотрудники ГАИ продолжают работу на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в Подмосковье также в результате ДТП с маршруткой на трассе А-107 один человек погиб и восемь человек обратились за медицинской помощью.

Ранее под Пушкино маршрутное такси врезалось в грузовик и два человека погибли при этой аварии. А в июне прошлого года в том же Одинцово водитель такси наехал на восьмилетнего мальчика во дворе дома и следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.