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Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе
Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве
В Москве и области объявлено предупреждение из-за надвигающихся гроз, которое будет действовать на протяжении всего дня до позднего вечера.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ожидающихся гроз, передает ТАСС. Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях продлится до 21.00 мск.
«В течение дня местами в Москве и области ожидается гроза, желтый погодный уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Синоптики также прогнозируют осадки при температуре воздуха до 23 градусов тепла.
Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что к выходным ситуация может измениться. Ожидается стабилизация погоды благодаря приходу солнечного антициклона. Воздух в столице сможет прогреться до 24-29 градусов выше нуля, завершая так называемую макушку лета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе.
Месяцем ранее синоптики продлевали действие желтого уровня погодной опасности из-за сильных ливней.