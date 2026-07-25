Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Московском регионе

Поддубный: Все положения Народной программы «Единой России» будут реализованы

Tекст: Дарья Григоренко

Поддубный подчеркнул важность контроля за выполнением обещаний на встрече с ветеранами специальной военной операции в Одинцове, передает ТАСС.

«Сейчас формируется Народная программа «Единой России», и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться», – заявил Поддубный.

По его словам, в документе особое внимание уделят участникам СВО, ветеранам и их семьям. Программа охватит ключевые сферы жизни, включая экономику, ЖКХ и технологическое развитие, а также предложит меры по трудоустройству ветеранов, адаптации рабочих мест и созданию комфортной среды.

Возвращение бойцов к мирной жизни требует особого подхода от государственных и общественных структур, отметил военкор. Он добавил, что необходимо снижать бюрократическую нагрузку и усиливать поддержку раненых солдат и семей погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о поступлении почти 3 млн предложений в новую народную программу.

Поддубный обсудил со ставропольскими бойцами инициативы для данного документа.

Военкор заявил о необходимости бесшовного перехода специалистов военных профессий на гражданские специальности.