Система «Купол Донбасса» предотвратила 256 атак ВСУ за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила за неделю 256 атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики, передает ТАСС.

По его словам, только над Донецком и Макеевкой было уничтожено 220 беспилотников, а над Горловкой – еще 36 аппаратов.

Пушилин подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать тактику комбинированных налетов, нацеливаясь на мирных жителей и объекты инфраструктуры региона. Так, на окраине Донецка и возле электроподстанции в Волновахском районе были перехвачены два ударных дрона FP-2 с боеголовками ФП-105 и ОФАБ-110, снабженными дополнительными поражающими элементами.

Также трансформаторная подстанция в Макеевке подверглась атаке с помощью самолетного БПЛА «Бородавочник», оснащенного самодельным осколочно-фугасным зарядом и устройством самоликвидации. Мультикоптерные дроны с осколочно-фугасными боеприпасами, в том числе кустарного производства, применялись для атак на гражданское население и инфраструктуру Горловки.

«Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры», – заявил Пушилин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января система «Купол Донбасса» предотвратила 237 атак ВСУ на республику за неделю.