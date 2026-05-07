При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранения получили три человека
Серия ударов беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Белгородской области привела к ранению двух мужчин и одной женщины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Косилово Грайворонского округа пострадал от атак ВСУ водитель, БПЛА ударил по легковому автомобилю, указал Гладков в Max.
Одного пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в районную больницу.
Позже стало известно о происшествии в селе Новенькое Ивнянского округа, где вражеский беспилотник сдетонировал прямо в воздухе. Из-за взрыва местная жительница получила минно-взрывную травму и была госпитализирована.
Третий инцидент зафиксировали в поселке Красная Яруга, там дрон атаковал грузовик. Водителя с тяжелыми ранениями брюшной полости бригада скорой помощи отвезла во вторую городскую больницу Белгорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде в результате атаки двух беспилотников пострадали женщина и 11-летний мальчик.