    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 14:34 • Новости дня

    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 119-й бригаде теробороны Украины отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт, рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

    Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

    Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Командование ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число случаев дезертирства.

    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    16 сентября 2025, 06:46 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    16 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    16 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния пока «скорее не поддерживает» создание бесполетной зоны над Украиной, заявил президент страны Никушор Дан.

    Дан отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями национального государственного аппарата, советниками, военными и специалистами по внешней политике, передает ТАСС со ссылкой на Antena 3.

    «В настоящий момент – скорее нет. Однако, в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть (свою позицию)», – заявил Дан.

    Президент Румынии также добавил, что существуют «международные обычаи» по вопросу участия в конфликтах, и большинство экспертов считает: если согласиться на введение бесполетной зоны, это будет означать определенное вовлечение в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить идею создания бесполетной зоны над Украиной. Командование польских вооруженных сил заявило о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. ВВС Румынии также обнаружили беспилотный летательный аппарат в своем воздушном пространстве.

    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    16 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    БПЛА центра «Рубикон» ударили по газораспределительной станции ВСУ

    Беспилотники «Рубикона» поразили газораспределительную станцию ВСУ у Надьярного

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники центра «Рубикон» поразили газораспределительную станцию Вооруженных сил Украины возле Надьярного, сообщило Минобороны России.

    Беспилотные летательные аппараты центра «Рубикон» нанесли удар по газораспределительной станции Вооружённых сил Украины на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны России, атака была проведена вблизи населенного пункта Надьярное на сумском направлении.

    Ранее FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Операторы российских беспилотников из «Южной» группировки войск уничтожили американскую командно-штабную машину M577.

    В июне расчеты с FPV-дронами центра «Рубикон» Минобороны нанесли удары по бронеавтомобилям, укрытиям и оборудованию связи ВСУ

    15 сентября 2025, 23:38 • Новости дня
    ПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 22.00 до 23.00 мск, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего погибли две мирных жительницы. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля. Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что по Белгородской области за сутки дроны нанесли почти 200 ударов.

    16 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины севернее села Ольговское в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что под контроль российских войск перешло около 30 кв. км «по направлению к селу Новоивановка» рядом с границей с Днепропетровской областью.

    Он добавил, что благодаря этому прорыву российские подразделения выровняли линию фронта и устранили карман между Ольговским и Темировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. Установление контроля над этим населенным пунктом образовало карман для украинских военных в Полтавке.

    15 сентября 2025, 22:43 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ Херсоне в пятый раз прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсоне в пятый раз за сутки раздались взрывы, а в городе и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    В подконтрольном Киеву Херсоне в пятый раз за день раздались взрывы, передает ТАСС. Сообщается, что ранее в этот день еще четыре раза поступали сообщения о громких взрывах в городе.

    Известно, что в Херсоне объявлена воздушная тревога. Сирены работают также в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

    Ранее в Киевской области произошел взрыв. Несколько поездов сменили маршруты после инцидента.

    16 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об атаке беспилотников на Курск

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Курск был поврежден угол частного дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Вражеские беспилотники атаковали Курск», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, сбитый БПЛА повредил «угол частного дома». Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника за один час над территорией Курской области.

    16 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Военные ВСУ еженедельно просили создать коридор для сдачи в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На херсонском и запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Рядовые украинские военнослужащие раз в неделю обращались с просьбами создать специальные коридоры для сдачи в плен, передает ТАСС. По словам представителей российских силовых структур, такие обращения поступают преимущественно от солдат обычных бригад. Частота подобных запросов составляет примерно два раза в неделю, при этом предложения исходят от нескольких человек по разным каналам связи. Один из собеседников сообщил: «В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор». При этом отмечается, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины не могут реализовать намерение сдаться в плен из-за угрозы атак со стороны собственных дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта. Он также описал, как бойцов ВСУ бомбят украинские дроны «Баба-яга». Пленный заявил о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе.

    16 сентября 2025, 09:33 • Новости дня
    Бывший украинский военный рассказал о переходе на сторону России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Капибара» рассказал, что оказался в плену всего через три-четыре дня после прибытия на линию боевого соприкосновения из-за хаотичной организации и отсутствия подготовки.

     «Капибара» рассказал о своих обстоятельствах плена и службе на стороне России, передает РИА «Новости». По его словам, он оказался на фронте всего через четыре месяца после начала службы, а в плен попал через три-четыре дня после первого выхода на линию боевого соприкосновения.

    Он заявил: «Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня». При этом «Капибара» отметил, что подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, взаимодействие между бойцами было минимальным.

    Экс-военнослужащий подчеркнул, что бойцов отправляли на позиции с незнакомыми людьми, отсутствовала передача информации о позывных, а при ранениях не было должной координации. Он отметил, что отсутствие подготовки и хаос в подразделении стали причиной его перехода на сторону России. Сейчас он состоит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о некомпетентности и панике среди иностранных боевиков на линии фронта. Он также рассказал, что бойцы ВСУ подвергались бомбежке со стороны украинских дронов «Баба-яга». Кроме того, пленный подтвердил факты принуждения восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов на службу.

    16 сентября 2025, 09:15 • Новости дня
    Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боя в Новопетровском российский боец из штурмовой группы в одиночку уничтожил шестерых противников, что обеспечило продвижение российских войск, рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

    По его словам, российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов вооруженных сил Украины в районе Новопетровского, что обеспечило продвижение основных российских сил, передает ТАСС.

    Витор рассказл бой произошел в тот момент, когда его группа из двух человек двигалась вместе с разведкой.

    «У меня группа двигалась – два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», – рассказал командир роты.

    По его словам, благодаря этой операции российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в населенном пункте и развить успех наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя. Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Главное
    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Мерц объявил войну «старому и новому» антисемитизму в Германии
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    РСПП прогнозировал уход 200 тыс. таксистов с рынка

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
