В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число дезертиров
В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксирован массовый самовольный уход военнослужащих из части, сообщили в российских силовых структурах.
В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области сложилась критическая ситуация с дезертирами, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что командование бригады столкнулось с массовым самовольным уходом солдат.
Собеседник агентства заявил: «На харьковском направлении в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке принимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военнослужащих ВСУ, пропавших под Сумами, приравняли к дезертирам.