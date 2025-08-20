  • Новость часаЗахарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    20 августа 2025, 07:13 • Новости дня

    В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число дезертиров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на северо-востоке Украины зафиксирован массовый самовольный уход военнослужащих из части, сообщили в российских силовых структурах.

    В подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области сложилась критическая ситуация с дезертирами, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что командование бригады столкнулось с массовым самовольным уходом солдат.

    Собеседник агентства заявил: «На харьковском направлении в подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ критическая ситуация с дезертирами. Командование бригады в экстренном порядке принимает меры по возвращению самовольно оставивших часть солдат, в том числе агрессивной пропагандой в интернете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военнослужащих ВСУ, пропавших под Сумами, приравняли к дезертирам.

    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    19 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 117 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 ЗРК, 24 661 танк и других бронемашин, 1 587 боевых машин РСЗО, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Постпред Ульянов призвал пресекать дискуссии о контингентах на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    19 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские войска уничтожили 53-ю мехбригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ, а большая часть тел военнослужащих осталась на месте боев, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска практически уничтожили 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Серебрянском лесу, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    По их словам, большая часть тел военнослужащих ВСУ осталась на этом участке фронта.

    В силовых структурах подчеркнули, что «53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики уничтожили украинский танк Т-64 в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинские военные увеличивают число скрытых позиций под Кременной. ВС России захватили удерживаемый более года опорный пункт украинских войск у Кременной.

    19 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали автозаправку в Рубежном в ЛНР

    ВСУ ударили беспилотником по автозаправке в Рубежном в ЛНР, ранены двое

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ по АЗС в Рубежном в ЛНР пострадали двое сотрудников, также уничтожен один автомобиль.

    Украинские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Рубежном Луганской народной республики с помощью дрона, сообщает правительство региона в Telegram. В результате атаки пострадали два сотрудника АЗС, они доставлены в больницу с ранениями.

    Спецслужбы оперативно ликвидировали последствия инцидента, предотвратив распространение огня на территории автозаправки. Благодаря их действиям тяжелых последствий удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каменке-Днепровской. А украинский дрон атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего одна женщина получила ранение.

    19 августа 2025, 09:34 • Новости дня
    Япония признала гибель невинных людей в России из-за украинского конфликта

    Японский премьер Исиба признал гибель невинных людей в ходе конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в ходе украинского конфликта.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал, что в России есть жертвы среди мирного населения в ходе украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам премьера, невинные люди ежедневно гибнут как на Украине, так и в России, а одной из ключевых задач остается скорейшее прекращение огня и достижение справедливого мира.

    Отмечается, что обычно японские власти сообщали о наличии жертв только среди украинского населения, что делает заявление Исибы примечательным.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Трамп не исключил возможности проведения в будущем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры окажутся успешными.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боев.

    Президент России Владимир Путин отметил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    19 августа 2025, 12:21 • Новости дня
    Ахемедова рассказала о подвиге в зоне СВО работавшего таксистом мигранта Ули

    Член ОП Ахемедова рассказала о подвиге в зоне СВО работавшего таксистом мигранта Ули

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший таксист из Киргизии Уланбек, ставший стрелком-помощником гранатометчика, дважды получил ранения во время спецоперации на Украине, проявив стойкость и мужество, сообщила член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    Уланбек по прозвищу Ули ранее работал таксистом, говорил на русском и киргизском, часто обсуждал с пассажирами литературу и ситуацию в стране. После начала спецоперации он решил, что обязан защищать Россию, и отправился на фронт. Первое боевое задание было в Красногоровке, где Ули знакомился с условиями службы под обстрелами и читал книги в брошенных домах, написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Позднее его перебросили в поселок Желанное Второе, где он задержал украинского диверсанта позывным Хакер. Ули заметил детали, выдавшие противника, и действовал решительно, приказав напарнику стрелять при малейшей угрозе. Плененный впоследствии рассказал, что искал, кому бы сдаться, однако по найденным у него вещам стало ясно, что это диверсант.

    В Курахово Ули занимался снабжением бойцов и сопровождал штурмовиков. Во время одного из рейдов его ранила «птица» (дрон), но он сумел спастись, прикрыв лицо и шею, и добежать до укрытия. Позднее он сообщил, что самое упорное сопротивление оказывали группы с польскими наемниками, тогда как украинские бойцы чаще сдавались.

    Весной на том же направлении Ули вновь попал под обстрел и был ранен в ноги и плечо, однако оказал себе первую помощь и замаскировался, не позволив товарищам рисковать ради эвакуации. Его все же спасли спустя час. Сейчас он шутит, что освоил новый транспорт – инвалидную коляску, и, возможно, вернется к работе таксистом. « И этот текст был описан не для того, чтобы изменить отношение к миграционному вопросу, а чтобы показать – если нам и нужны приезжие, то такие, как Уланбек», – написала Ахмедова.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании новой системы борьбы с нелегальной миграцией в России.

    19 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Семь человек пострадали от удара ВСУ по Херсонской области

    В результате обстрелов Херсонской области ранены семь мирных жителей

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ударов ВСУ по разным населенным пунктам Херсонской области за сутки пострадали семь мирных жителей.

    Среди пострадавших – женщина и трое мужчин в Алешках, они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

    В селе Великие Копани ранены двое мужчин, один из которых попал под обстрел, находясь за рулем автомобиля, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Сальдо уточнил, что еще один мирный житель пострадал в Горностаевке в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль, при этом был поврежден трактор коммунального предприятия.

    За последние сутки также зафиксированы восемь случаев возгорания сухой растительности и три лесных пожара в Алешкинском, Горностаевском, Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах. Общая площадь пожаров составила более 11 га, все возгорания ликвидированы.

    По информации губернатора, обстрелы также затронули населенные пункты Брилевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Новая Маячка и Пролетарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала полицейского в Херсонской области по подозрению в государственной измене.

    Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

    А латиноамериканские наемники наладили канал поставки наркотиков в украинскую армию на территории Херсонской и Николаевской областей, используя необычные способы маскировки.

    19 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Бойцы 6-й казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Операторы БПЛА и артиллеристы 6-й казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении. За последние дни в ходе боевых действий бойцы уничтожили полевой склад ВСУ и несколько пунктов управления БПЛА противника.

    Видео с уничтожением позиций противника на Северском направлении опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ. На кадрах показано, как операторы казачьей бригады сожгли полевой склад украинских боевиков и уничтожили несколько пунктов управления беспилотниками противника в районе Северска.

    Военнослужащие также выявили замаскированный пункт управления БПЛА украинских формирований. По обнаруженным координатам был нанесен высокоточный артиллерийский удар, в результате которого цель была полностью уничтожена.

    Кроме того, артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в окрестностях Северска.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России сократили расстояние до Северска в ДНР до 900 метров.

    19 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    ВСУ задумались о расформировании бригады после потерь под Константиновкой

    ВСУ поставили вопрос о расформировании 93-й бригады из-за потерь

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским военным пришлось задуматься о судьбе 93-й бригады, понесшей тяжелые потери в ходе боевых действий под Константиновкой.

    Украинское командование может расформировать 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ после серьезных потерь под Константиновкой, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, подразделение практически утратило боеспособность.

    В силовых структурах сообщили: «Есть подтвержденная информация о том, что в ВСУ рассматривают возможность расформирования 93-й бригады. Причина – практически полное ее уничтожение нашими силами».

    Ранее представители силовых структур информировали, что 3-й армейский корпус Южной группировки войск почти полностью уничтожил украинскую бригаду под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки потери украинских вооруженных формирований на различных направлениях за сутки превысили 1370 человек.

    В Брянской области российские военные пресекли попытку вторжения группы боевиков вооруженных сил Украины на территорию России

    БПЛА и артиллерия Южной группировки вооруженных сил России нанесли удар по подразделениям вооруженных сил Украины, заблокированным в здании шахты под Клебан-Быком в ДНР.

    19 августа 2025, 09:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ отказался воевать за киевских «мажорчиков»

    Пленный Костышак осудил украинскую власть и киевскую молодежь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Евгений Костышак раскритиковал власть и сообщил, что не хочет воевать за людей, гуляющих по Киеву.

    Пленный боец вооружённых сил Украины Евгений Костышак заявил о нежелании продолжать участие в боевых действиях, передает РИА «Новости».

    По его словам, он не видит смысла воевать за тех, кто сейчас живет беззаботно в Киеве, тогда как простых украинцев отправляют на фронт.

    В опубликованном Министерством обороны России видео Костышак заявил: «За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро». По его мнению, украинское руководство и президент Владимир Зеленский уже обеспечили себе хорошую жизнь и не стремятся помогать стране и ее народу.

    Костышак добавил, что лично видел в центре Киева молодежь, ведущую свободный образ жизни, и подчеркнул, что не считает правильным воевать за «мажорчиков», которые «разъезжают, бухают по кабакам». Находясь в плену, он отметил, что оказался на войне из-за работы территориальных центров комплектования, и выразил мнение, что именно тех, кто сейчас ведет беззаботную жизнь в столице, стоит отправить на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства. Представители ЛНР отметили рост числа случаев дезертирства среди военных ВСУ. Украинские пограничники отказались выполнять боевые задачи в Курской области.

    19 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях у Соболевки и продвижении к Благодатовке под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска России развивают наступление у Купянска, продвигаясь к населенным пунктам Соболевка и Благодатовка, где идут ожесточенные столкновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко в эфире радио «Комсомольская правда», запись которого разместил в соцсети «ВКонтакте», ообщил, что силы России начали бои в районе Соболевки и развивают успех у Благодатовки, где проходит важная трасса Н-26, используемая для снабжения украинской группировки, передает ТАСС.

    «В районе Купянска у нас есть определенные успехи. Сейчас наши войска уже находятся в районе Соболевки, идут активные боевые действия. Продвигаемся мы по направлению Благодатовки, а там как раз идет трасса Н-26, по которой и снабжают группировку украинских боевиков», – сказал он.

    По словам эксперта, российские военные южнее Шандриголово и Среднего в Донецкой народной республике берут в огневые мешки подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта. Марочко подчеркнул, что взятие 26 июля Зеленого Гая позволило бойцам продвинуться на краснолиманском направлении и расширить давление на украинские позиции.

    Напомним, войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области.

    Ранее ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации