ВС России нанесли за неделю по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

Tекст: Мария Иванова

В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха по производству боеприпасов и ударных беспилотников, места хранения безэкипажных катеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За минувшую неделю ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка румынской РСЗО APR-40, две машины РСЗО «Град», перечислили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1664 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 302 беспилотника, 638 ЗРК, 26 306 танков и других бронемашин, 1621 боевая машина РСЗО, 31 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 890 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ. За день до этого ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ. А ранее ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.