ВС России поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху по производству боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиабомб, четыре снаряда американской /РСЗО HIMARS и 154 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 851 беспилотник, 638 ЗРК, 26 266 танков и других бронемашин, 1620 боевых машин РСЗО, 31 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 47 712 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. До этого ВС России также поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.