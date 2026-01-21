Буданов: Россию не выкинешь из переговорного процесса по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы не можем просто выкинуть ее из этого процесса. Мы пробовали, видите, не вышло», – сказал Буданов на экономическом форуме в Давосе, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Украине придется взаимодействовать с Россией.

Ранее сообщалось, что Буданов участвовал в переговорах в американском штате Флорида со стороны киевского режима.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев называл назначение Буданова на должность главы офиса Зеленского «отличным выбором» просроченного президента.