    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 13:12 • Новости дня

    ВС России поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 345 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 278 беспилотников, 638 ЗРК, 26 216 танков и других бронемашин, 1619 боевых машин РСЗО, 31 510 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 531 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили цех сборки, место запуска дальних беспилотников ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    23 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внесении нового предложения по вопросам урегулирования на Украине, отказавшись раскрывать его детали на фоне переговоров в Женеве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    The Daily Telegraph опубликовала европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    24 ноября 2025, 06:02 • Новости дня
    Бурятский язык обеспечил скрытность при освобождении Нового Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Знание бурятского языка помогло бойцам группировки войск «Восток» освободить населенный пункт Новое Запорожье (Запорожская область), рассказал журналистам стрелок с позывным «Кореец».

    По его словам, знание бурятского языка сыграло решающую роль при освобождении населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области, передает РИА «Новости». «Кореец», добавил, что бойцы группировки войск «Восток» в ходе спецоперации на Украине использовали бурятскую речь для скрытых переговоров.

    «Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще», – рассказал военный.

    Он добавил, что такая тактика позволила российским бойцам свободно обмениваться командами и проводить маневры без опасности быть раскрытыми средствами радиоэлектронной разведки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе. ВС России планируют освобождать Запорожскую область с тыла.

    23 ноября 2025, 15:16 • Новости дня
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз категорически отвергает возможность изменения украинских границ и не намерен вводить ограничения, способные ослабить ВСУ, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

    В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

    Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.


    23 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    США потребовали от Украины заявления о поддержке плана Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители добиваются, чтобы Киев согласился на проект из 28 пунктов, предусматривающий признание контроля Россией над Крымом, ДНР и ЛНР.

    США оказывают давление на Киев, настаивая на принятии 28-пунктного мирного предложения как основы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией, передает Bloomberg. Американские представители, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Виткоффа, проводят в Женеве переговоры со своими украинскими коллегами.

    Издание сообщает, что США пригласили Украину оформить официальное заявление, подтвердив, что Киев участвовал в разработке инициативы, после известий о значительном вкладе Москвы в мирный план. Разногласия возникли и по поводу того, чтобы встречаться с Украиной и европейскими представителями одновременно: Вашингтон выступает против такого формата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    23 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью уравнения по плану мирного урегулированию конфликта на Украине.

    Россия является неотъемлемой частью процесса по выработке плана урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, «в конечном итоге это (план урегулирования – прим. ВЗГЛЯД) должен быть одобрен» президентом США Дональдом Трампом и украинской стороной.

    Рубио отметил, что удовлетворен достигнутым прогрессом в переговорах. Он подчеркнул, что, помимо позиций Вашингтона и Киева, «очевидно, есть еще и российская сторона уравнения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    24 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

    Ермак сообщил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану

    Tекст: Вера Басилая

    Представители США и Украины сочли консультации в Женеве крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после переговоров в Женеве, передает «Газета.Ru».

    По словам Ермака, обе делегации сочли консультации крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций. В заявлении подчеркивается, что были определены четкие дальнейшие шаги по реализации мирного плана, предложенного США.

    Кроме того, украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за активную помощь и поддержку в вопросах урегулирования.

    Напомним, накануне США потребовали от Киева заявления в поддержку мирного плана Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в отсутствии благодарности за усилия США.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной. Марко Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    24 ноября 2025, 07:14 • Новости дня
    Белый дом: Киев выразил согласие с планом урегулирования
    Белый дом: Киев выразил согласие с планом урегулирования
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представительство киевского режима заявило, что все беспокоящие его вопросы тщательно рассмотрели в ходе встречи в Женеве, заявили в Белом доме.

    Все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая гарантии безопасности, экономическое развитие, защиту инфраструктуры, свободу судоходства, тщательно рассмотрели на встрече, указали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в ходе встречи также рассмотрели вопрос политического суверенитета.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио называл встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также указывал о необходимости получить реакцию российской стороны по Украине.

    24 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Анголе на полях саммита с Африканским союзом в 12.30 мск соберутся лидеры Евросоюза для обсуждения мирного плана по Украине, сообщило Reuters.

    Экстренный саммит Евросоюза по мирному плану для Украины начнется в столице Анголы Луанде в 12.30 мск, передает ТАСС. Встреча проходит в рамках планового совместного саммита ЕС и Африканского союза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта инициировал внеплановую дискуссию по Украине на саммите. Лидеры некоторых европейских стран, которые не прибыли в Анголу лично, участвуют в обсуждении по видеосвязи.

    Повестка саммита посвящена оценке американского мирного предложения по урегулированию ситуации на Украине и координации позиции Евросоюза по данному вопросу.

    Ранее Кошта сообщил, что на саммите в Анголе лидеры ЕС будут обсуждать предложенный США план урегулирования на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что после переговоров США и Украины остаются существенные нерешенные вопросы.

    На саммите G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине и призвали их скорректировать из-за спорных уступок России.

    Позже Европейский союз предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который содержит 24 пункта, предусматривает контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

