Украинцы обвинили МОК в поддержке российских атлетов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинское издание «Главком» обвинило Международный олимпийский комитет (МОК) и федерацию санного спорта (FIL) в нарушении собственных правил ради российских спортсменов, пишет Sport24. В публикации приводятся слова анонимного спортсмена, который заявил, что FIL получила прямое указание от МОК предоставить российским атлетам необходимые исключения для квалификации.

«Высокопоставленный чиновник FIL сказал мне, что МОК приказал FIL предоставить России все необходимые исключения для обеспечения квалификации спортсменов», – заявил спортсмен. По его словам, он опасается открыто высказываться из-за возможных последствий.

Согласно действующим правилам федерации, спортсмены, пропустившие предыдущий сезон, должны были выполнить квалификационные критерии до 12 января. Однако FIL продлила этот срок для россиян до 19 января, что фактически дало им шанс выйти на этап Кубка мира.

Международный олимпийский комитет и FIL пока не прокомментировали выдвинутые обвинения. Инцидент вновь обострил дискуссии вокруг участия российских нейтральных спортсменов в международных соревнованиях, отмечают в прессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу стало известно, что группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии потребовала от CAS проверить снятие ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации.

Ранее российские и белорусские паралимпийцы получили право выступать без ограничений на международных соревнованиях по решению делегатов Международного паралимпийского комитета.

А до этого МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.