Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
В Крыму инициировали служебную проверку работы врачей после трагической гибели младенца в перинатальном центре Симферополя.
Проверку работы сотрудников перинатального центра Республиканской больницы имени Семашко в Симферополе проводит министерство здравоохранения Крыма, передает ТАСС.
Поводом стало сообщение о смерти новорожденного через два дня после рождения, причиной которой, по данным из социальных сетей, стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг.
Мать погибшего обвиняет медицинский персонал в халатности и фальсификации документов при оказании помощи.
В Минздраве подтвердили проведение проверки по факту оказания медицинской помощи пациентке.
Ранее руководителей больницы в Новокузнецке задержали после гибели девяти младенцев.
Шестерых новорожденных направили из роддома в детскую клиническую больницу имени Малаховского, их состояние тяжелое, но стабильное.
Дело о гибели новорожденных передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Росздравнадзор пообещал тщательно разобраться во всех происшествиях в роддоме.