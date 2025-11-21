ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине

Tекст: Мария Иванова

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары наносились по местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

Накануне ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, а до этого поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.