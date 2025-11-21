Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 15 по 21 ноября ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК и используемой ВСУ инфраструктуре.
В результате ударов поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, удары наносились по местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.
Накануне ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, а до этого поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.