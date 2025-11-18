  • Новость часаПольша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных из зоны боев украинцев
    Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Российские войска освободили днепропетровскую Нечаевку
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    Минченко объяснил план властей Украины с покушением на Шойгу
    Греф сообщил о недоплате налогов маркетплейсами на 1,5 трлн рублей
    Набиуллина признала перегибы в блокировке банковских счетов
    Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.

    Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 12:46

    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета,  97 303 беспилотника, 636 ЗРК, 26 086 танков и других бронемашин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК.

    В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    17 ноября 2025, 23:31
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    18 ноября 2025, 07:29
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов.

    Потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации на Украине достигли почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными, сообщает ТАСС. Эти данные стали известны на основании подсчетов данных Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны России.

    В 2025 году украинская армия лишилась более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. человек на всех направлениях. Российское оборонное ведомство описало значительные потери среди окруженных украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска. Военный эксперт указал, что массовые потери под Красноармейском связаны с неудачными попытками прорыва позиций российских войск.

    17 ноября 2025, 21:05
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 18:52
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    18 ноября 2025, 08:49
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

    Politico сообщила о максимальных потерях ВСУ при ротации солдат

    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    @ Anastasiia Smolienk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    По его словам, большинство потерь среди украинских военных приходится на периоды ротации, передает ТАСС.

    «Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», – заявил Волошин.

    По данным Politico, одной из основных причин такого положения стал рост числа атак беспилотников по маршрутам движения военнослужащих. Из-за угрозы нападения командиры ВСУ не рискуют регулярно менять личный состав, и солдатам приходится проводить на передовой недели без ротации.

    Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал изданию, что во время ротации автомобили подвозят военных лишь на пять-шесть километров к позициям, а затем солдаты вынуждены двигаться к окопам пешком, скрываясь от воздушной разведки и атак дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    Бойцы соединения «Северяне» ранее сорвали ротацию украинских подразделений ударами FPV-дронов в Сумской области.

    В боях с «Северянами» за сутки ВСУ потеряли более 170 человек.


    18 ноября 2025, 10:17
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    17 ноября 2025, 22:23
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    17 ноября 2025, 21:50
    Экс-боевика «Азова» во Львове избили собственными костылями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение,

    Источник уточнил: «Нацист приехал во Львов на лечение после тяжелого ранения и передвигался на костылях, что сильно раздражало соседей снизу. На очередной звук к нему в квартиру постучались разъяренные соседи и избили калеку его же костылями. Кроме того, досталось и его жене», передает РИА «Новости».

    На опубликованных видео видно, как бывший боевик пытается объяснить нападавшим, что он ветеран, однако это не остановило соседей. Представитель силовых структур добавил, что военные на Украине больше не имеют прежнего авторитета.

    Ранее полиция сообщила, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

    17 ноября 2025, 19:07
    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине

    Макрон выразил надежду на окончание конфликта на Украине до 2027 года

    Макрон спрогнозировал год окончания конфликта на Украине
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на достижение мира на Украине до 2027 года.

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что не может сказать, будет ли поддержка Киева продолжаться после его ухода с поста президента, передает ТАСС.

    «Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года», – заявил Макрон, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по-прежнему настроен добиться мира и поддерживать Киев необходимыми решениями, в том числе военной и технической помощью.

    Макрон добавил, что различные решения, принятые на сегодняшний день, нужны для подготовки надежного и долгосрочного мира. В рамках переговоров были подписаны документы о новой французской военной помощи, включая поставку ста истребителей Rafale. Нынешний визит Владимира Зеленского к французскому лидеру стал девятым с начала конфликта на Украине в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает закупить у Франции 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» до 2035 года.

    При этом Франция вряд ли сможет выделить Киеву истребители Rafale из своих военных резервов.

    17 ноября 2025, 21:56
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Называющие себя оппозиционными партии Верховной рады «Голос» и «Европейская солидарность» выступили с требованием к Владимиру Зеленскому отправить в отставку Андрея Ермака и правительство, пишут украинские СМИ.

    Причиной стал крупный коррупционный скандал в энергетическом секторе, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    Партия «Голос» заявила, что этот скандал «абсолютно экстраординарен и несет огромную угрозу Украине». В обращении также отмечается, что первой предпосылкой для срочных изменений во власти должна стать отставка главы офиса Зеленского Ермака.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

    Украина доложила Конгрессу США о коррупционном скандале в энергетике.

    18 ноября 2025, 09:46
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    17 ноября 2025, 21:24
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    @ IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о планах дополнительного финансирования Украины по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Он сообщил, что получил письмо от фон дер Ляйен с просьбой государствам – членам Евросоюза выделить на Украину больше денег из-за серьезного дефицита финансирования. Орбан удивлен этим предложением и подчеркивает, что европейские средства уже оказываются в распоряжении «военной мафии» на Украине, передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства отметил, что, по его мнению, вместо реального контроля за расходованием средств Еврокомиссия просто настаивает на увеличении платежей. Он сравнил такой подход с ситуацией, когда алкоголику пытаются помочь, отправив ему еще один ящик водки.

    Орбан также дал понять, что Венгрия не поддержит предложение Урсулы фон дер Ляйен и заключил: «Венгрия не утратила здравого смысла».

    Ранее Глава Еврокомиссии направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России. Кроме того, в письме говорится. что Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    17 ноября 2025, 18:36
    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ

    Военный ВСУ предложил чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством

    На Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский военный на телемарафоне заявил о целесообразности внедрения чипов для отслеживания мобилизованных, чтобы предотвращать их попытки покинуть фронт.

    Предложение прозвучало в эфире телеканала «Киев 24», передает «Газета.Ru». Военный отметил, что в современном мире чипируют «даже собак, чтобы предотвратить их побеги». «В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» – произнес он в прямом эфире.

    Военный разъяснил, что после внедрения чипа каждого дезертира можно было бы быстро вычислить с помощью GPS и вернуть в зону боевых действий.

    Ранее полуслепой солдат ВСУ раскрыл детали мобилизации на Украине.

    Сообщалось, что в ряды ВСУ предложили массово мобилизовать бомжей.

    Командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил призывать на военную службу на Украине мужчин и женщин с 18 лет, чтобы обеспечить выживание страны.

    17 ноября 2025, 14:23
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Купянске группа украинских Сил специальных операций (ССО) сняла видео, на котором расстреливает и подрывает пустое здание, чтобы создать видимость контроля над городом, сообщили в силовых структурах.

    Источник отметил: «За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в «медийку». По его словам, действия украинской стороны на видео были отчаянной попыткой доказать мнимый контроль над районом, несмотря на сложную тактическую ситуацию, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, любые попытки малых групп противника прорваться к городу для деблокады пресекаются, а их бойцы уничтожаются. Источник подчеркнул, что положение украинских военных, остающихся в Купянске, крайне тяжелое и критическое.

    Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.

    В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    18 ноября 2025, 03:44
    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции

    Пушков: Спрятавшийся в Турции Умеров знает, что делает

    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который спрятался в Турции во время коррупционного скандала, знает, что делает, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Экс-министр обороны Украины, глава СНБО Рустем Умеров спрятался в Турции, когда в Киеве разразился коррупционный скандал с участием близкого партнера Зеленского Миндича, тоже сразу же убежавшего в Израиль. Сообщают, что Умеров уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении», – заявил Пушков в Telegram.

    По его мнению, «Умеров знает, что делает». Пушков подчеркнул, что расследование на данный момент касается 100 млн долларов, украденных в энергетической сфере, но ситуация способна быстро перерасти в масштабное антикоррупционное разбирательство в оборонной отрасли. Там, по его словам, сумма ущерба может достигнуть миллиардов. «Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» – заявил Пушков.

    Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров продлил зарубежную командировку до 19 ноября. Первоначально срок пребывания за границей должен был завершиться в воскресенье, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что Миндич организовал мошенническую схему в «Энергоатоме» с откатами 10-15% от контрактов, причинив ущерб на 100 млн долларов. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В рамках операции «Мидас» было собрано 1 тыс. часов аудиозаписей с подробностями афер, на которых, по некоторым данным, может быть голос Зеленского. Зеленский отмежевался от окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича».

    17 ноября 2025, 16:04
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    В сети появилось видео, где российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном военными населенном пункте Двуречанское в Харьковской области.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором российский военнослужащий устанавливает флаг России в освобожденном Двуречанском Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В сообщении к видеоматериалу указано, что бойцы 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта при поддержке артиллерии и операторов подразделения беспилотных систем.

    Министерство обороны уточнило, что беспилотники выявляли маршруты техники и личного состава ВСУ, а FPV-дроны уничтожали цели, тем самым лишая противника логистической поддержки. В ведомстве подчеркнули: «Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения».

    Завершив освобождение, российские военнослужащие организовали зачистку зданий, подвальных помещений и ближайших районов от остатков украинских формирований. На данный момент подразделения продолжают закрепление позиций в Двуречанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.

    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ
    Песков заявил об отсутствии России на анонсированных Зеленским переговорах в Турции
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    Стало известно о нехватке у Британии кораблей для сопровождения авианосца
    CNN: Наземная операция США в Венесуэле повторит провал десанта на Кубе
    Кустурица рассказал о планах экранизировать операцию «Поток»
    В Госдуме предложили ввести «сбор совести» для производителей алкоголя

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

