ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 303 беспилотника, 636 ЗРК, 26 086 танков и других бронемашин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК.

В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.