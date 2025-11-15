В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
ВС России поразили военный аэродром ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.
Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.
ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.