Киев активизировал применение западных РЭБ в зоне СВО

Киселев: ВСУ увеличили количество французских и немецких систем РЭБ на фронте

Tекст: Вера Басилая

Командование Вооруженных сил Украины увеличило число ударов из натовских реактивных систем залпового огня по всей линии фронта, а также нарастило количество французских и немецких систем радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Как только Купянск начал падать – мы заметили, что противник повсеместно, практически по всей линии боевого соприкосновения, начал использовать РСЗО HIMARS», – заявил Киселев.

Он также заявил, что сегодня 90% этих ракет сбиваются. По словам Киселева, противник также подтянул очень серьезные системы РЭБ французского и немецкого производства.

Эксперт считает, что Киев рассчитывает усилением западных систем радиоэлектронной борьбы и увеличением числа подразделений операторов БПЛА спасти ВСУ от наступления российской армии. Наращивание этих сил особенно заметно после начала неудач украинской армии в районе Купянска.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.