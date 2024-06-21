И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
В Германии по подозрению в шпионаже задержали россиянина
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу, сообщила Генпрокуратура Германии.
По ее данным, трое задержанных якобы по заданию иностранной разведки находились в Германии с целью сбора информации о находящемся на территории Германии «человеке с Украины, для чего они следили 19 июня за кафе во Франкфурте-на-Майне, в котором должна была находиться их цель, передает ТАСС.
О спецслужбе какой страны может идти речь, не уточняется, 20 июня судья выдал и исполнил ордера на их арест.
18 апреля прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».