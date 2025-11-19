  • Новость часа«Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Министр армии США запланировал переговоры в России и на Украине
    Премьер Монголии на встрече с Путиным перешел на русский язык
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Захарова заявила о причастности лидеров ЕС к «схемам Миндича»
    США депортировали 50 украинцев на родину
    Израильский историк заявил об оправдании властями Литвы 12 нацистов
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    0 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    37 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    5 комментариев
    19 ноября 2025, 09:44 • Новости дня

    Украинского нациста приговорили к 18 годам за военные преступления в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника одного из украинских националистических батальонов, причастного к совершению военных преступлений на территории Донбасса, сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнику украинского националистического батальона, причастному к совершению военных преступлений на Донбассе, сообщает ТАСС. По решению суда мужчина осужден по статьям за участие в террористическом сообществе и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности. Срок наказания составил 18 лет в колонии строгого режима.

    В пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике уточнили, что осужденный – уроженец Одесской области, который в 2024 году вступил в военизированное националистическое формирование. Там он прошел подготовку и участвовал в боевых действиях против мирного населения Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск начальника генштаба Украины Гнатова. Международный общественный трибунал осудил действия украинских военных в Русском Поречном. Генерал ВСУ Гнатов получил 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе.

    18 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    Комментарии (23)
    18 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции, в том числе на Сумском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

    Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

    По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

    Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

    Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.

    Комментарии (10)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака

    Политолог Скачко назвал требования в Раде отставки Ермака пиаром

    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» невозможно назвать оппозиционными. За их требованием уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и отправить в отставку правительство скрываются политические мотивы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «В требованиях партий «Европейская солидарность» и «Голос» уволить Андрея Ермака просматриваются два аспекта. Во-первых, речь идет о классическом пиаре. Во-вторых, это может быть попыткой вклиниться в передел власти. Политические силы хотят представить себя в глазах электората якобы честными, не коррумпированными и радеющими за интересы простого народа», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В заявлении фракций видна и попытка предложить себя внешним кураторам в качестве альтернативы «Слуге народа». Я бы назвал этот план частично успешным. Брюссель и Вашингтон явно благосклонно воспринимают такие процессы в Раде. Это эффективный способ одергивать и держать в постоянном умеренном напряжении партию власти и самого Зеленского», – пояснил собеседник.

    «Впрочем, ни «Европейская солидарность», ни «Голос» в реальности ни в коей мере не является оппозиционными. Это такие же силы, как «Слуга народа» и офис Зеленского. Они не имеют ни малейшего желания запускать глубинные процессы по улучшению ситуации на Украине. Также у них нет намерения инициировать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса», – заметил он.

    «Что касается конкретных требований, то отставка Ермака и правительства сейчас очень маловероятны. Зеленский и его команда вполне устраивают Запад. А без приказа из Вашингтона или Брюсселя на Банковой не будут принимать крупных кадровых решений. Впрочем, и России в некотором смысле выгодны такие процессы в Киеве, ведь они в той или иной мере отражаются на обороноспособности ВСУ», – резюмировал Скачко.

    Ранее украинские парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета,  97 303 беспилотника, 636 ЗРК, 26 086 танков и других бронемашин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК.

    В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    У пленного ВСУ найден фильм «9 рота»

    Российские военные нашли у пленного солдата ВСУ фильм «9 рота»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рюкзаке у пленного украинского военного российские бойцы обнаружили диск с фильмом «9 рота» и другие российские фильмы, сообщают информагентства.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» нашли у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, среди которых «9 рота», «Блокпост» и «Марш-бросок», передает ТАСС.

    Пленный пояснил, что «думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет возможность». Помимо этого, в рюкзаке украинского военного были обнаружены награбленные вещи, в том числе кольцо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее взяли в плен бойцов ВСУ в Красноармейске, переодетых в украденную гражданскую одежду.

    Один из пленных, Петр Гай, рассказал, что командование приказало ему переодеться в «гражданку» и стрелять по уходящим из города, включая мирных жителей.

    Еще один украинский военнослужащий заявил о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» освободили населенный пункт Цегельное в Харьковской области, а группировка «Восток» – Нечаевку в Днепропетровской области. При этом освобождение Нечаевки означает перерезание автодороги Т-0401 к Гуляйполю.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Алексеевки, Юнаковки, Могрицы, Иволжанского и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 115 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Нечаевку. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в возле Гуляйполя, Воздвижевки Запорожской области, Коломийцев и Герасимовки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Моначиновкой, Великаой Шапковкой, Нечволодовкой, Староверовкой Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение минувших суток была сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку под Благодатовкой с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, британская 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Славянска, Степановки, Константиновки и Васюковки ДНР.

    Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Родинского ДНР, Новоалександровки и Межевой Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино Донецкой с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За прошедшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 455 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай.

    За день дот этого они освободили Ровнополье в Запорожской области.

    В понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман
    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате освобождения Платоновки российские военные смогли установить полный контроль над дорогой между Северском и Красным Лиманом, усложняя снабжение противника.

    Освобождение Платоновки позволяет Вооруженным силам России полностью контролировать стратегически важную дорогу Северск – Красный Лиман, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что бойцы 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск освободили населенный пункт Платоновка, расположенный на северо-западе от Северска. Теперь российские подразделения контролируют транспортный коридор, который ранее использовался для обеспечения украинских войск на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области. Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила поселок Гай в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 23:38 • Новости дня
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над семью российскими регионами
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над семью российскими регионами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение десяти часов в семи регионах России силами ПВО были сбиты 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 13.00 мск до 23.00 мск БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тульской областями, а также в Московском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО сбили пять украинских беспилотников с 8.00 до 13.00 мск.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военной базы с бункерами в Львовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная база с бункерами поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, военная база с бункерами была поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает РИА «Новости».

    «Поразили военную базу с бункерами», – заявил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрыве во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало фотографии сбитых ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Воронежу.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.

    На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    ВСУ взорвали последнюю аптеку в Красноармейске

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Красноармейска единственная действующая аптека была уничтожена взрывом, а дома местных жителей подвергались минированию со стороны украинских военных.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины взорвали последнюю действовавшую аптеку в Красноармейске, передает ТАСС. Об этом рассказала спасенная из города Александра Пушкарева. «Единственную аптеку, которая продолжала работать, они взорвали. Незадолго до этого мы успели купить там кое-какие лекарства, и вскоре ее взорвали», – поделилась женщина.

    Помощь жителям после инцидента начали оказывать российские военные, снабжая людей необходимыми медикаментами. По словам местных жителей, солдаты передавали нуждающимся продукты, сигареты и всё необходимое. О подобных мерах поддержки рассказали эвакуированные Александра и Никита Ивановы в видео Минобороны России.

    Жители сообщили, что военнослужащие ВСУ специально минировали дома и магазины, бросали мины в жилые строения и даже пытались угрожать жизни гражданских. Особенно тяжелый случай вспомнила Александра Иванова: украинский солдат угрожал ей оружием после отказа на его домогательства, она едва успела убежать из магазина, в который позже залетела мина.

    Кроме того, беженцы рассказали о систематических попытках ВСУ вытеснить гражданских из домов и подвалов для создания огневых точек. «Они выгоняли людей из подвалов, выгоняли из домов. Просто говорили – уходите, нам подходит эта точка для оборудования огневых позиций», – приводит агентство слова спасенного жителя Виктора Мельниченко. По его словам, жителям приходилось сбиваться в группы для безопасности.

    Российские спецназовцы вывели из Красноармейска восемь мирных жителей по безопасному маршруту, заранее проведя инструктаж, как вести себя при атаке FPV-дронов. Военнослужащие России также быстро восстановили интернет, связь и электроснабжение для вновь освобожденного города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Центр» захватили в плен двух военнослужащих ВСУ в Красноармейске. Украинские военные пытались замаскироваться, надев украденную гражданскую одежду.

    Пленный украинский военнослужащий также рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что в подвалах Красноармейска остаются тысячи мирных граждан.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    Главное
    В Львовской области поражена военная база с бункерами
    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью
    В порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов
    Китай прекратил импорт японских морепродуктов
    Детектив НАБУ назвал Миндича не главным бенефициаром коррупционной схемы
    Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК
    Экспедиция Конюхова достигла Южных Шетландских островов в Антарктиде

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков запугивают диверсантами с востока

    Польские власти назвали исполнителей диверсий на железной дороге – ими оказались два украинца, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб. Последний раз диверсии на железнодорожных путях в стране происходили в 1938 году, и нынешний инцидент напугал польское общество. Как говорят эксперты, кроме громких заявлений, граничащих порой с объявлением войны, Варшава не предоставляет никаких аргументов. В чем ее мотив? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации