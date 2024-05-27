В Германии офицера приговорили за предполагаемый «шпионаж» в пользу России

В Германии офицера приговорили к 3,5 года тюрьмы за предполагаемый «шпионаж» в пользу России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд признал 54-летнего мужчину виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности». Ранее офицер признался в продаже военной информации России, потому что якобы боялся перерастания конфликта на Украине в ядерную войну, передает ТАСС.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия во время встречи в МИД Германии не получила ответа ни на один вопрос о задержанных по подозрению в работе на российские спецслужбы.

18 апреля прокуратура ФРГ подтвердила задержания по подозрению в «работе на спецслужбы России». Напомним, также сообщалось, что в Германии задержаны два человека по подозрению в «работе на спецслужбы России».