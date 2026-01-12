В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом

В Киеве закрылись магазины крупных сетей из-за перебоев с электричеством

Tекст: Вера Басилая

Крупные торговые сети Украины начали закрывать свои супермаркеты в Киеве и Киевской области из-за проблем с электроснабжением. В сообщении говорится, что наибольшее число закрытий наблюдается в магазинах сетей «АТБ», «Аврора» и «Сильпо». По информации издания, используемые в магазинах генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к невозможности продолжать работу в штатном режиме, передает РИА «Новости».

Издание также отмечает, что аналогичная ситуация складывается и в пригородах Киева, где также фиксируются отключения электричества. Точное количество закрытых на данный момент магазинов неизвестно. Комментариев от самих торговых сетей и официальных представителей властей пока не поступало.

Ранее жители Киева жаловались на закрытие супермаркетов в разных районах города после ударов Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры в январе. Сообщается, что если перебои с электроснабжением будут продолжаться дольше шести часов, то закрытие магазинов может распространиться на всю территорию Украины.

Ранее власти на Украине ввели массовые аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах, включая Киев.

Восстановить работу двух киевских ТЭЦ после серии взрывов на прошлой неделе не удалось.

В Киеве полностью приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК «Укрэнерго».

В столице Украины продолжаются масштабные перебои с энергоснабжением и водоснабжением.

Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность города к решению возникших проблем.