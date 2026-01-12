Депутат Рады Нагорняк заявил о невозможности ремонта двух ТЭЦ в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Информация о неудачной попытке восстановить работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 поступила от депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, передает ТАСС.

В эфире телеканала «Киев-24» ему был задан вопрос о состоянии разрушенных объектов, на что он ответил: «К сожалению, нет». По его словам, ни одно защитное сооружение не помогло предотвратить повреждения.

Ранее, согласно украинскому изданию «Новости. LIVE», источники в администрации города сообщали, что на ремонт ТЭЦ-5 было выделено двое суток, а на ТЭЦ-6 – одни сутки. Однако выполнение этих сроков оказалось невозможным.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что ситуация с энергетикой в Киеве становится катастрофической.

Жители села Гореничи под Киевом провели акцию протеста из-за отсутствия электричества в домах.

В субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении.