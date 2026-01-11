Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
Жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах, сообщают украинские издания.
Как пишет «Политика Страны», у жителей села Гореничи Бучанского района отсутствует электроэнергия в домах уже четвертые сутки.
Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.
В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.