Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
В Адыгее от атаки дрона на дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей
В Адыгее от атаки БПЛА на дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей
Как сообщил в Telegram-канале глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов, при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Тахтамукайском районе, пострадали 11 человек, из них двое детей.
«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», – сказано в сообщении.
На видео в канале Кумпилова глава Тахтамукайского района Аскер Савв уточняет, что в результате ЧС погибших нет.
«На текущий момент у нас нет информации о тяжело раненых. Есть несколько человек осколочно раненых от стёкол, их забрала скорая, с ними работают медики», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек.