В Адыгее от атаки дрона на дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей

В Адыгее от атаки БПЛА на дом пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Tекст: Катерина Туманова

«По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Желаю им скорейшего выздоровления», – сказано в сообщении.

На видео в канале Кумпилова глава Тахтамукайского района Аскер Савв уточняет, что в результате ЧС погибших нет.

«На текущий момент у нас нет информации о тяжело раненых. Есть несколько человек осколочно раненых от стёкол, их забрала скорая, с ними работают медики», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек.







