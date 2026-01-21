Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
При атаке БПЛА на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек
После атаки дронов ВСУ на Тахтамукайский район Адыгеи пострадали восемь человек, среди которых ребёнок, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В больницу госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет», – написал он в Telegram-канале.
Кумпилов уточнил, что поквартирный обход продолжается. Он выявил 15 сгоревших и 25 повреждённых машин. С утра начнётся оценка ущерба.
По его словам, на место ЧП для координации работы всех служб и ведомств выехали председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.
Чуть ранее глава Адыгеи Кумпилов сообщил в Telegram-канале о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник. Он же заявил о гибели из-за БПЛА помощника главы Грайворонского округа по безопасности. В Орле из-за дронов отметили сбои в электро- и водоснабжении.