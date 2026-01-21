При атаке БПЛА на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек

Tекст: Катерина Туманова

«В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. В больницу госпитализированы семь пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет», – написал он в Telegram-канале.

Кумпилов уточнил, что поквартирный обход продолжается. Он выявил 15 сгоревших и 25 повреждённых машин. С утра начнётся оценка ущерба.

По его словам, на место ЧП для координации работы всех служб и ведомств выехали председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.

Чуть ранее глава Адыгеи Кумпилов сообщил в Telegram-канале о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион.

