В Орловской области сообщили о сбоях в электро- и водоснабжении из-за БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят профильную работу на местах происшествий», – написал он.

Клычков добавил, что незначительный ущерб был нанесён топливно-энергетической инфраструктуре региона, повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт в Орле и других муниципалитетов области.

По предварительным данным пострадавших нет, уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник. Он же заявил о гибели из-за БПЛА помощника главы Грайворонского округа по безопасности. В ночь на среду в Адыгее после атаки БПЛА загорелся многоквартирный дом.