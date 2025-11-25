ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия.

В итоге цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотников, 638 ЗРК, 26 247 танков и других бронемашин, 1 620 боевых машин РСЗО, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России также поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

