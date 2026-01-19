МИД Эстонии поддержал Данию по вопросу Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эстония выразила полную поддержку Дании по вопросу территориальной целостности в ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС. Цахкна подчеркнул, что позиция его страны по этому вопросу однозначна.

«Наш главный сигнал заключается в том, что мы совершенно однозначно поддерживаем Данию. Мы твердо отстаиваем принцип территориальной целостности и считаем, что никто не имеет права менять территории с помощью военной силы. Для Эстонии это экзистенциальный вопрос, как и для Европы в более широком смысле», – заявил Цахкна, слова которого приводит национальный портал ERR.

