Силы ПВО Катара отразили ракетный удар по территории страны
Минобороны Катара сообщило о срыве ракетной атаки
Системы ПВО Катара перехватили запущенные по эмирату ракеты, сорвав планировавшийся удар по его территории.
Средства противовоздушной обороны эмирата перехватили снаряды, угрожавшие безопасности страны, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что военным удалось предотвратить атаку.
«Министерство обороны государства Катар сообщает, что вооруженные силы перехватили ракетную атаку, которая была нацелена на Катар», – говорится в официальном заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО эмирата с конца февраля перехватили более 100 иранских ракет и беспилотников. В результате падения обломков сбитых снарядов ранее пострадали восемь человек.