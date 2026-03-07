Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Служба госбезопасности Грузии расследует заявления о «рекрутировании террористов»
Служба государственной безопасности Грузии начала расследовать заявления местных политиков о том, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке в стране «рекрутируют кадры, в том числе по направлению терроризма», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
В СГБ отметили, что «внимательно наблюдают» за такими заявлениями и изучают «мотивацию их авторов обвинить Грузию» на фоне боевых действий в регионе, сообщила телекомпания «Имеди» в субботу.
Отмечается, что в ходе начатого расследования авторам подобных заявлений будет предоставлена возможность предоставить конкретные факты, если тем о них известно.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, особый резонанс вызвало заявление экс-министра обороны Грузии Тинатин Хидашели о работе в стране проиранского учебного заведения, которое она назвала «школой террористов».