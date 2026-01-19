Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию

Tекст: Ольга Иванова

Эстония планирует принять участие в военных учениях, которые пройдут в Гренландии, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. Точное количество эстонских военнослужащих, которые отправятся на остров, пока остается неизвестным, передает «Коммерсантъ».

Министр отметил, что позиция Эстонии в вопросе участия в подобных маневрах остается прежней. В интервью ERR Певкур подчеркнул: «Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно».

Сейчас, по словам министра, в Таллине продолжается работа по согласованию технических деталей участия эстонских военных в учениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии и отметили положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

Издание сообщало, что европейские лидеры решили отозвать военных из Гренландии из-за опасений раскола в НАТО. Брюссель попытается сделать ставку на то, что Дональд Трамп под давлением американского истеблишмента откажется от притязаний на остров. Глава Белого дома ранее объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.