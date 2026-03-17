Грузия назвалась «соосновательницей Европы»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Европа для нас является не геополитическим проектом или объединением бюрократов, а ценностным и цивилизационным пространством, которое создано и грузинами, – сказал он. – Грузия тоже является Европой как ее соосновательница».

При этом, по его словам, «сегодняшний Евросоюз все больше отдаляется от той Европы, в создании которой участвовали и грузины».

«То, что Грузия не является частью ЕС, не означaет, что мы не Европа или являемся меньше Европой, чем кто-либо. Поэтому мы не примем менторский тон ни из Брюсселя, ни из любой другой столицы ЕС, когда говорят о европейских ценностях. Тех самых, которые Грузия в самые тяжелые отрезки история часто защищала одна», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «главная ответственность за сегодняшние напряженные отношения Тбилиси и Брюсселя лежит на тех европейских управленцах, которые взяли в заложники эти отношения ради собственной политической повестки дня».

«Нам это не нравится, это надо изменить, и в Брюсселе очень хорошо знают, какие шаги необходимо предпринять, – сказал председатель парламента Грузии. – В первую очередь, Евросоюз должен отдать дань уважения демократии, то есть народному волеизъявлению и прекратить навязывать извне народу Грузии политический выбор».

По его словам, сегодняшняя политика Брюсселя «мешает, а не помогает демократии в Грузии».

Также председатель парламента Грузии призвал «Брюссель и другие столицы ЕС» «остановить дезинформацию и антигрузинскую риторику».

«Невозможно партнерство там, где доминирует политический нарратив вместо правды, - отметил он. – Если ЕС действительно хочет исправить отношения с Грузией, то этот путь прост – уважать демократический выбор и те ценности, которые являются европейскими. Иного пути нет».